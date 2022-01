영광군, 소기업·소상공인 대상 ‘방역물품비’ 지원

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군은 정부에서 방역패스 제도 전면 확대에 따른 소기업·소상공인들의 부담 완화를 위해 QR코드 확인 단말기 구입 등 방역물품비를 지원한다고 14일 밝혔다.

이번 지원금은 정부의 특별방역대책 추가 후속조치에 따라 방역패스가 적용된 16개 업종을 대상으로 QR코드 확인 단말기, 손 세정제, 체온측정기 등 방역 관련 시설·물품 등을 최대한 폭넓게 인정한다.

또 지난해 12월 3일 이후 방역관련 물품을 구입한 영수증 등 증빙자료를 제출할 경우 최대 10만원까지 지원한다.

1차 신청 기간은 오는 17일부터 내달 6일까지다.

지원 대상은 중기부 보유 데이터베이스(전라남도희망회복자금 대상자)로 방역 패스 의무 도입 시설 확인이 가능한 소기업·소상공인이 대상이다.

실제 방역패스 의무 도입 시설을 운영 중이나 1차 대상자에 없는 소기업·소상공인은 2차 신청 기간인 내달 14일부터 25일까지 증빙자료 제출 시 지원이 가능하다.

신청은 영광군 홈페이지 ‘방역물품비 지원’배너를 통해 가능하다.

자세한 사항은 군청 경제에너지과로 문의하면 된다.

