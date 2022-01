[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경북 경주에서 충전 중이던 전기차에서 원인을 알 수 없는 불이 났다.

14일 경북소방본부에 따르면 이날 오전 3시 4분께 경북 경주시 남산동 주차장에서 충전 중이던 쉐보레 볼트 전기차에서 불이 나 34분 만에 진화됐다.

불은 승용차 등을 태워 983여만원(소방서 추산) 상당의 피해를 냈다.

차량은 전소됐고 인명피해는 없었다. 소방당국은 차량 11대, 인력 29명을 투입해 진화작업을 벌였다.

경찰과 소방 당국은 화재 원인을 조사할 예정이다.

