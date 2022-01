EU, 현대重그룹·대우조선 인수합병 불허…"시장 경쟁 저해"(2보)

EU "LNG 운반선 시장 독점 우려"

현대중공업 그룹 "비합리적 결정…대응 마련할 것"

속보[아시아경제 장세희 기자] 유럽연합(EU)이 현대중공업그룹의 조선 지주사인 한국조선해양과 대우조선해양의 인수합병(M&A)을 무산시켰다. 액화천연가스(LNG) 운반선 시장을 독점할 수 있다는 우려 때문이다.

조선업계에 따르면 EU 집행위원회는 13일(현지시간) 한국조선해양과 대우조선해양의 기업결합을 승인하지 않는다고 발표했다. EU는 불허 이유로 두 기업의 결합은 LNG 운반선 시장에서 지배적인 위치를 형성해 경쟁을 저해한다는 점을 꼽았다.

이는 2019년 12월 기업결합심사를 심사를 개시한 이래 2년 2개월만이다. 이에 3년간 논의가 이어졌던 한국조선해양과 대우조선해양의 M&A는 최종 불발됐다.

한편 현대중공업 그룹은 향후 대응 방안을 마련할 계획이다. 현대중공업은 이와 관련해 "EU 공정위원회 결정은 비합리적이고 유감스럽다"며 "향후 최종 결정문을 면밀히 검토한 후 EU 법원을 통한 시정요구 등 가능한 대응 방안을 종합적으로 마련할 예정"이라고 말했다.

