룽투코리아 "타이곤모바일, P2E 게임 ‘열혈강호 글로벌’ 티저 페이지 오픈"

[아시아경제 유현석 기자] 룽투코리아의 자회사 타이곤 모바일은 13일 자사 최초 P2E(Play To Earn) 모바일 게임 '열혈강호 글로벌(YULGANG GLOBAL)'의 티저 페이지를 오픈했다고 밝혔다.

특히 이번 출시 예정인 '열혈강호 글로벌'의 가장 큰 특징은 풍성한 콘텐츠를 즐기면서 돈도 벌 수 있는 게임이다. 게임 이용자들뿐만 아니라 업계 관계자들로부터 많은 주목을 받고 있는 글로벌 기대작이다.

'열혈강호 글로벌'은 룽투코리아의 자회사인 타이곤 모바일이 사업권을 보유한 주력 IP(지적재산권)인 '열혈강호' 콘텐츠를 활용하여 개발 중인 P2E 모바일 게임으로 위메이드의 위믹스 플랫폼을 통해 1분기 글로벌 시장에 정식 출시 예정이다. 앞서 룽투코리아는 위메이드와 P2E 게임 출시를 위한 온보딩 계약을 체결한 바 있다.

회사 측은 “게임 정식 출시 및 신규 서버 오픈을 준비중이며 게임의 퀄리티와 만족도를 높이기 위해 열심히 노력중이다”며 “특히 위메이드의 미르4와 동일한 플랫폼을 사용하는 만큼 상호 간의 폭발적인 유저 유입이 기대된다”고 강조했다.

‘열혈강호 글로벌’의 티저페이지는 룽투코리아 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr