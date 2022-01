보성군, 올해 농촌진흥 시범사업 대상자 모집

41개 사업 61개소 24억 1900만원 지원 예정

[보성=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 보성군은 내달 4일까지 농촌진흥 시범사업 신청을 받는다고 13일 밝혔다.

주요사업은 논 범용화를 위한 ▲지하수위 제어시스템 사업 ▲애플수박 수직재배 신기술 보급 시범 사업 ▲고품질 자가 퇴비 제조 지원화 및 유통 활성화 시범 사업 ▲2기작용 가을감자 신품종 현장 보급 사업 ▲작목별 맞춤형 안전 관리 시범 사업 등 41개 사업 61개소로 24억 1900만원을 지원할 예정이다.

신청대상은 공고일 기준 군에 주소지를 두고 거주하는 농업경영체(농업인 또는 법인)다.

단, 중복지원 방지를 위해 5년 이내 시범사업 보조금 지원(1000만원 이상)을 받은 농업인 등은 제외된다.

신청방법은 공고문에 포함된 사업별 양식에 따라 신청서를 작성 후 해당지역 읍·면농민상담소를 통해 농업기술센터에 제출하면 된다.

시범사업에 대한 자세한 내용은 농업기술센터 해당부서로 문의하거나 군청 및 보성군농업기술센터 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

한편 ‘농촌진흥 시범사업’은 농업인의 경쟁력 향상과 자생력 확보를 위한 신기술 보급 확산, 재해대응 기술 이전, 특화작목 육성, 귀농·귀촌 정착지원 등을 목적으로 실시한다.

