GS건설, '북서울자이 폴라리스' 14일 견본주택 오픈

총 1045가구 중 327가구 일반분양

강북구 최초 자이 브랜드…우이신설선 삼양역·4호선 미아역 '더블역세권'

21일 특공, 24일 1순위 청약

[아시아경제 김혜민 기자] GS건설은 서울 강북구에 처음 공급하는 자이(Xi) 아파트인 '북서울자이 폴라리스'가 14일 견본주택을 열고 본격적인 분양에 돌입한다고 13일 밝혔다.

이 단지는 서울 강북구 미아3구역을 재개발한 것으로, 지하3층~지상22층, 총 15개동, 총 1045가구 규모로 조성되는 아파트다. 이 중 327가구가 일반분양된다. 청약 일정은 오는 21일 특별공급을 시작으로 24~25일 1순위 청약을 진행한다. 당첨자 발표는 다음달 4일, 입주는 2024년 8월 예정이다.

북서울자이 폴라리스는 단지가 우이신설선 삼양역과 맞닿아있다. 지하철 4호선 미아역은 도보로 이용할 수 있다. 차량을 이용해 내부순환로와 북부간선도로로 접근도 용이하다. 2025년 개통 예정인 동북선 경전철, 2027년 개통 예정인 수도권급행열차(GTX)-C 노선과도 연계성이 우수해 강남 등 접근성이 더 개선될 전망이다.

도보로 통학이 가능한 거리에 삼양초와 수유초가 있으며, 영훈초, 화계중, 미양중은 물론 혜화여고, 미양고 등 단지 1㎞ 반경 내에 다수의 학교가 있다. 단지 건너편에는 롯데마트가, 반경 2㎞ 내에는 수유시장, 현대백화점, 롯데백화점, 이마트 등이 있다.

북서울자이 폴라리스는 전용면적 112㎡인 대형평이 60가구 이상 공급된다. 국민평형인 전용 84㎡를 초과하는 주택은 공급량의 50%가 추첨제로 공급되는 만큼 가점이 낮은 사람도 당첨 가능성을 높일 수 있다. 1주택자도 1순위 청약이 가능하다. GS건설 측은 분양가 9억 초과 세대의 경우도 중도금 대출이 일부 가능할 예정이라고 밝혔다.

GS건설 분양관계자는 "단지 인근으로 활발하게 진행 중인 정비사업들이 완료되면 약 1만여 가구가 입주될 예정"이라며 "북서울자이 폴라리스의 가치도 더욱 상승될 것"이라고 기대했다.

