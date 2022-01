BGF리테일, 가맹점·중소협력사에 정산대금 1100억원 조기 지급

[아시아경제 임춘한 기자] BGF리테일이 가맹점 및 중소협력사를 대상으로 정산 대금을 조기 지급한다고 13일 밝혔다.

이번에 지급되는 정산금 규모는 총 1100억 원이다. 지급 대상은 전국 1만5000여 가맹점 중 조기 정산을 신청한 가맹점주와 BGF리테일과 거래하는 120여개 중소협력사다.

코로나19의 장기화로 자금 운용에 어려움을 겪고 있는 가맹점 및 중소협력사를 돕기 위해 진행하는 것으로 기존 지급일보다 보름가량 일정을 앞당겼다. 가맹점은 이달 27일, 중소협력사에는 28일 대금이 지급될 예정이다.

지난 2013년부터 BGF리테일은 현금 사용이 많아지는 설·추석 명절을 앞두고 정산 대금을 조기에 지급해 가맹점 및 중소협력사의 자금 운용에 큰 도움을 주고 있다.

BGF리테일 관계자는 “좋은 친구라는 기업 아이덴티티에 맞춰 상생을 실천하기 위한 다양한 프로그램을 운영하고 있다”며 “30여 년이 넘는 기간 쌓아온 탄탄한 파트너십을 바탕으로 코로나19로 어려운 시기를 함께 극복해 나갈 것”이라고 말했다.

