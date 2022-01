서울시, 3급 이상 공무원 성인지·성폭력 예방교육 100% 이수…지자체 첫 공시

조직 내 성희롱·성폭력 근절…양성평등에 대한 인식과 역량 강화

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 3급 이상 공무원들의 성인지·성폭력 예방교육 이수현황을 서울시 홈페이지에 13일 공시한다. 지자체로는 처음으로 오세훈 서울시장을 비롯해 68명이 대상이다.

이번 공시는 조직 내 성희롱·성폭력을 근절하고 공무원의 양성평등에 대한 인식과 역량을 강화하기 위한 조치로 마련됐다. 이번에 공시되는 교육 이수현황은 지난해 상하반기에 실시한 시장단 및 3급 이상 공무원 대상 특별교육이 해당된다.

상반기 교육은 이수정 경기대학교 범죄심리학과 교수가, 하반기 교육은 고범준 변호사가 ‘양성평등한 조직문화 및 성희롱 예방을 위한 관리자의 역할’, ‘성희롱·성폭력의 법적 개념 이해 및 대응 방안’, ‘서울시 성희롱·성폭력 예방 및 사건 처리 절차 안내’ 등의 내용으로 진행했다.

서울시 3급 이상 공무원 성인지·성폭력 예방교육 이수현황은 서울시 홈페이지에서 누구나 열람할 수 있다. 지난 해 교육은 68명 전원이 이수했다.

한편 서울시는 조직 내 성희롱·성폭력 예방을 위해 3급 이상 공무원 특별교육과 함께 성희롱·성폭력 근절을 위한 특별대책을 추진하고 있다.

김선순 서울시 여성가족정책실장은 “서울시는 교육내용을 다변화해 지속적인 교육을 실시하고 이를 매년 공시할 계획으로 관리자부터 솔선수범하는 모습을 보여 조직 내 성희롱·성폭력이 근절될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr