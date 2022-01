HDC현대산업개발 "광주화정아이파크 현장 공사 중지"

[아시아경제 이민지 기자] HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 20,850 전일대비 4,900 등락률 -19.03% 거래량 11,344,769 전일가 25,750 2022.01.12 15:30 장마감 관련기사 고용부 장관 "현대산업개발 본사·시공현장 특별감독" 지시'압구정 현대아파트' 신화의 현산, 최악의 위기[특징주]HDC현산, 광주 아파트 붕괴 사고로 주가 10% 넘게 급락 close 은 광주시가 광주화정아이파크 신축공사 현장에서 발생한 붕괴사로로 인해 모든 건축, 건설 현장의 공사를 중지하란 명령을 내렸다고 12일 공시했다.

회사 측은 “실종자 수색, 구조와 추가 피해 방지를 위한 안전 확보 대책을 수립하고 추가로 필요한 모든 조치를 취하겠다”며 “시공 전 현장에 대한 모든 안전 점검을 실시할 것”이라고 말했다.

