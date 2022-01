[아시아경제 김형민 기자] 세계보건기구(WHO) 기술자문그룹이 코로나19의 새로운 변이가 등장한 상황에서 기존 백신을 반복적으로 추가접종(부스터샷)하는 것은 적절치 않다고 밝혔다.

11일(현지시간) 외신들에 따르면 코로나19 백신 성과를 평가하는 WHO의 기술자문그룹(TAG-Co-VAC)은 이날 성명을 내고 "원래 있는 백신을 반복해 추가접종하는 전략은 적절하거나 지속 가능하지 않을 것"이라고 우려했다.

오미크론 변이와 같이 전염성이 강한 새로운 코로나19 변이에 대응하기 위해서는 새 백신이 개발될 때까지 기존 백신을 개량할 필요가 있다고도 주장했다. 이어 코로나19 중증도와 사망을 막을 뿐만 아니라 감염·전파에 효과가 큰 백신이 필요하고 이를 개발해야 지역사회 전파를 막아 방역조치 강도를 낮출 수 있다고 촉구했다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr