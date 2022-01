▶엄기용씨 별세. 김선배씨 배우자상, 엄두흠?준흠(전 신영증권 부사장)?미라씨 부친상, 정은희?류지선씨 시부상=12일, 삼성서울병원 장례식장 3호실, 발인 14일. (02)3410-3151.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr