MBK파트너스, 지분 13% 美다이얼캐피털에 약 1.2조원에 매각

[아시아경제 김형민 기자] 억만장자 김병주(마이클 병주 김) 회장이 이끄는 경영참여형 사모펀드(PEF) MBK파트너스가 지분 13%를 미국 다이얼캐피털에 매각하기로 합의했다고 블룸버그통신이 12일 소식통을 인용해 보도했다. 매각 금액은 약 10억 달러(약 1조1900억원)다.

이번 매각은 한중일에 초점을 맞춘 MBK파트너스의 지역 내 사업 확장과 글로벌 투자자 기반 확대를 위한 것이라고 소식통은 말했다.

MBK파트너스는 부동산과 그로스 캐피털 투자로 영역을 넓히는 방안을 검토하고 있는 것으로 전해졌다. 그로스 캐피털 투자는 일반적으로 비교적 성숙했지만 아직 상장하지 않은 기업의 소수지분을 매입하는 방식이다.

MBK는 아시아 라이벌인 퍼시픽 얼라이언스 그룹(PAG)과 베어링 프라이빗에쿼티(PE)의 길을 따르고 있다고 블룸버그는 지적했다. 이들은 각각 2018년과 2016년 소수지분을 팔았다.

MBK는 팬데믹(전염병의 세계적 대유행) 속에 실탄을 많이 쌓았다. 2020년 5월 65억 달러(약 7조7400억원) 규모의 '5호 바이아웃 펀드'를 조성했고 11월에는 '2호 스페셜시츄에이션 펀드(기업 구조조정 등 특수상황에 투자하는 펀드)'에 18억 달러(약 2조1400억원)를 모았다.

MBK의 2·3호 바이아웃 펀드는 가치 평가액이 거의 3배로 증가했고 4호 바이아웃 펀드와 1호 스페셜시츄에이션 펀드는 2배로 늘었다.

글로벌 사모펀드들은 최근 몇 년간 아시아에서 차입매수 방식을 넘어 사업을 확대하고 있다.

MBK는 아시아 지역 최대 PEF 중 하나로 세계 주요 PEF 중 유일하게 한중일 시장에만 집중하며 2005년 창립했다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr