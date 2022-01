알바생, 주방서 '뻐끔뻐금' 흡연 영상 올렸다가…롯데리아 "매장 영업중단"

롯데GRS "국내 점포 맞아, 당사자 2명 즉시 업무 배제"

[아시아경제 나예은 기자] 햄버거 프랜차이즈 롯데리아의 경북지역 한 매장 주방에서 아르바이트생이 담배를 피우는 영상이 공개됐다. 롯데리아 측은 사태 파악과 함께 긴급 위생점검에 나섰다.

앞서 지난 11일 소셜미디어 '틱톡'에는 롯데리아 로고가 인쇄된 모자를 쓴 사람이 주방에서 담배를 피우는 영상이 게재됐다. 영상 속 인물이 서 있는 곳 주변에는 롯데리아의 조리용 시설, 냉장고, 싱크대 등 주방 시설이 고스란히 놓여 있다.

해당 영상은 6~7초 분량으로 전날 올라왔다가 돌연 삭제됐다. 영상 촬영자가 이를 자신의 SNS 계정에 올렸다가 논란이 가열되자 지운 것으로 파악된다.

연합뉴스 보도에 따르면 롯데GRS 관계자는 "영상 속 장소는 국내 롯데리아 가맹점이 맞다"고 시인했다. 이어 "심야 근무를 마친 아르바이트생 두 명이 주방에서 찍은 영상으로 확인됐다. 이들을 즉시 업무에서 배제한 상황"이라고 밝혔다.

또 "해당 매장에 대해서도 (영상을 확인한 어제부터) 오늘까지 영업을 중단한다"며 "현재 이 매장에 대한 위생점검과 직원 교육을 진행 중이며, 필요하면 영업 중단 기한을 늘릴 계획"이라고 덧붙였다.

