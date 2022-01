강추위가 이어진 12일 서울 종로구 중부수도사업소 효자가압장에서 한 직원이 동파된 수도계량기를 정리하고 있다. 서울시는 이날 오전 9시를 기해 수도계량기 ‘동파 경계’ 단계를 발령했다. 동파 경계 발령은 올겨울 들어 두 번째이며 올해 들어서는 처음이다. 동파 경계는 4단계 동파 예보제 중 3단계에 해당하며 하루 최저 기온이 영하 10도 미만의 날씨가 이틀 이상 지속될 때 발령된다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.