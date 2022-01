[아시아경제 이민지 기자] 더블유게임즈 더블유게임즈 192080 | 코스피 증권정보 현재가 54,800 전일대비 700 등락률 +1.29% 거래량 62,220 전일가 54,100 2022.01.12 15:30 장마감 관련기사 주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장회사채 시장 냉각기…자금조달 힘겨운 기업들[클릭 e종목]"더블유게임즈, 안정적 실적에도 주가는 아직 저평가" close 는 김동우 외 16명이 서울중앙지법에 제기한 장부 등 열람 허용 가처분신청을 신청취하 했다고 12일 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr