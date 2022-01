KB캐피탈, 재규어 랜드로버 코리아와 전속 금융사 제휴 연장계약

향후 최대 5년간

재규어 랜드로버 고객·딜러사에 특화된 금융서비스 제공

[아시아경제 기하영 기자]KB캐피탈이 재규어 랜드로버 코리아와 전속 금융사 제휴 연장계약을 체결했다고 12일 밝혔다.

전일 열린 협약식은 서울 을지로 재규어 랜드로버 코리아 본사에서 황수남 KB캐피탈 대표이사와 로빈 콜건 재규어 랜드로버 코리아 대표이사, 양사 임직원들이 참석한 가운데 진행됐다.

KB캐피탈은 이번 연장계약을 통해 향후 최대 5년간 재규어 랜드로버 고객과 딜러사에게 특화된 금융 서비스를 계속 제공할 수 있게 됐다. 앞서 회사는 2013년 10월 재규어 랜드로버 코리아와 전속 금융사 제휴 계약 체결했다. 이후 경쟁력 있는 금리와 함께 장기렌터카 프로그램, 신차 교환 보상 프로그램 등 재규어 랜드로버를 구매하는 고객들에게 차별화된 금융 서비스를 제공하며 협력관계를 유지해왔다.

황수남 KB캐피탈 대표이사는 "영국 모던 럭셔리 브랜드인 재규어 랜드로버와 전속 금융사로서 계속 함께 할 수 있게 돼 매우 기쁘게 생각한다"며 "앞으로도 재규어 랜드로버 고객들에게 경쟁력 있는 금융상품과 서비스를 제공할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

