김 총리 "美 CES 집단감염 의심…검역 철저히 해야"

일상회복지원위원회

[세종=아시아경제 손선희 기자] 김부겸 국무총리는 12일 "최근 미국에서의 국제전자제품박람회(CES)에 다녀온 많은 분들이 집단감염인 것이 아닌가 하는 의심이 든다"며 "검역 단계에서 좀 더 철저한 부분이 있어야 할 것 같다"고 말했다.

김 총리는 이날 정부서울청사에서 일상회복지원위원회 회의를 주재하고 "공직자들도 조금이라도 이상이 느껴지면 자가격리 등에 협조해 주기를 부탁한다"며 이같이 말했다. 최근 미국 라스베이거스에서 개최된 CES에 참석한 국내 기업 관계자 70여명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

김 총리는 "오미크론의 위험성은 이미 여러 나라에서 확인되고 있다"면서 "우리나라도 지난해 11월말 첫 오미크론 확진자 발생 후, 한 달 보름만에 국내 확진의 12.5%를 점유할 정도로 빠르게 델타 변이를 대체하고 있고, 전문가들도 머지 않아 오미크론이 우세종이 될 것으로 예상하고 있다"고 말했다.

그러면서 "오미크론은 중증화율이 비교적 낮지만, 전파력이 2배에서 3배가량 높아 우리는 이제까지와는 완전히 다른 상대와 맞서야 할 것으로 판단한다"며 "속도와 효율을 기준으로 현재의 방역체계 전반을 혁신해야 하는 이유"라고 강조했다. 이어 "검역부터 진단검사, 역학조사, 그리고 병상확보와 확진자 치료 등 의료대응, 예방접종까지 전면적인 재정비가 선제적으로 이뤄져야 한다"고 덧붙였다.

13일부터 미국 화이자사의 경구용 치료제가 국내 도입되는 것과 관련해 김 총리는 "중증화율과 사망률을 더욱 낮출 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다. 아울러 "오늘 식약처가 노바백스사의 합성항원 백신에 대한 허가 여부를 최종 결정한다"며 "예상보다 다소 지체됐지만, 허가가 결정되면 우리는 또 하나의 백신을 선택할 수 있고 접종률을 더욱 높이는데 도움이 될 것"이라고 기대했다.

