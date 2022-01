설 연휴가 분수령 … 포항시, 오미크론 대응 체계 전환 간담회 개최

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 포항시가 12일 오미크론 변이바이러스 확진자 증가에 대비해 방역관리 체계와 의료 대응체계 전환을 위한 민관협력 강화 의료기관 간담회를 개최했다.

간담회에는 이강덕 포항시장을 비롯해 강재명 감염병 대응본부장, 이관 경상북도 감염병관리지원단장, 지역 대형병원장과 의사회, 간호사회, 약사회, 요양병원장협의회 관계자 등이 참석했다.

최근 정부의 방역 조치 강화와 백신 접종률 증가로 전반적인 방역지표가 3주 연속 뚜렷하게 개선됐다고 보도되고 있으나 포항시는 1~2월 중 국내 오미크론 변이바이러스가 우세 종이 될 것으로 예상했다. 설 연휴가 중대한 분수령이 될 것이라고 봤다.

시는 확진자와 위중증 환자 발생을 막고자 예방 접종률을 높이며 병상을 늘리기로 했다. 또 선별진료소 민간 의료기관 참여 확대와 재택 치료 중심의 대응 체계 전환 등 변이바이러스에 대응할 역량을 확보해야 한다고 의견을 모았다.

이강덕 시장은 “2년 동안 지역 의료기관과 의료진의 적극적인 참여로 여러 위기를 잘 극복했다”며 “선별검사 참여와 재택 치료 관리의료기관 지정 운영에도 동참해 코로나19 대유행 차단에 함께 대응해주길 바란다”고 말했다.

