도곡 본사·도산S라운지서 금손이 만든 '쿤작가' 콜라보 론칭 전시회

[아시아경제 김철현 기자] 바디프랜드(대표 박상현)는 아티스트 쿤작가와 협업한 공식 캐릭터 '금손이'를 공개했다고 12일 밝혔다. 금손이는 쿤작가가 대표 캐릭터 '쿤캣'을 활용, 바디프랜드 컨텐츠크리에이티브실과 협업해 만들었다.

바디프랜드는 사명인 '인류 건강수명 10년 연장'을 금손이의 세계관에 반영했다고 설명했다. 론칭을 기념해 도곡타워 본사, 도산 바디프랜드 라운지S에서 쿤작가와 협업한 전시회도 오는 3월 말까지 개최한다.

