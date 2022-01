SK바이오사이언스, 노바백스 코로나19 백신 품목허가 획득

[아시아경제 이선애 기자] SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 216,000 전일대비 500 등락률 -0.23% 거래량 1,214,087 전일가 216,500 2022.01.12 14:47 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]SK바이오사이언스, 노바백스 백신 허가 앞두고 5% 강세국내 '5번째 백신' 되나… 내일 노바백스 백신 국내 허가 여부 발표"SK바사, 2022년 자체 백신 실적 반영‥목표주가 33만원" close 는 식품의약품안전처로부터 노바백스의 코로나19 백신에 관한 국내 품목허가를 획득했다고 12일 공시했다.

SK바이오사이언스 측은 "해당 백신에 함유된 재조합 SARS-CoV-2 항원단백질에 의해 체내에서 SARS-CoV-2 바이러스에 대한 항체를 형성하고, 이후 SARS-CoV-2에 노출되었을 때 면역반응을 나타냄으로써 COVID-19를 예방할 수 있다"고 설명했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr