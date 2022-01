한미르, 경기도 유망중소기업 선정…"각종 인센티브 부여 혜택"

[아시아경제 김보경 기자] 세라믹 나노 테크기업 한미르가 경기도에서 주관하는 '경기도 유망중소기업'에 선정됐다고 12일 밝혔다.

경기도 유망중소기업 인증제는 경제 활성화와 일자리 창출 가능성이 큰 도내 중소기업을 발굴·인증함으로써 글로벌 강소기업으로 육성하고자 1995년부터 추진해온 제도다.

지속 가능 경영 능력 평가, 기술혁신 노력, 해외시장 개척 노력, 기타 특성 평가, 가산점 등의 항목을 평가하며 16만여개(2019년 경기도 통계자료 기준) 중소기업 중 200여개 중소기업이 최종 선발됐다.

유망중소기업에 선정되면 경기도 정책자금 및 경기도경제과학진흥원 지원사업 신청 시 가점 등 7개 기관 39종 인센티브가 부여된다. 유망중소기업 인증마크 활용 포장재 제작 지원 및 인증 브랜드 강화를 위한 기획 기사 등 브랜드 확산을 위한 홍보 지원을 받을 수 있게 된다.

한미르 한승우 대표는 "한미르는 40여 차례의 정부 과제를 수행해 30여건의 개발 특허 보유를 했고 다양한 장비, 설비, 기자재 등에 적용을 성공해 기존 수입품 대체가 가능하다"고 밝혔다.

한미르는 한국기업데이터로부터 기술평가 T3 등급을 획득한 기술 벤처기업으로 기술특허 27건을 소유하는 등 국내 에너지 절약 기술의 한 축을 담당하고 있다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr