2026여수세계섬박람회, 범시민준비위원회 위원 모집

이달 28일까지 관심과 열정 가진 시민 대상



섬박람회 대비 시민 역량 결집…개최 분위기 조성



[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 여수시는 2026여수세계섬박람회 성공 개최를 위해 범시민준비위원회 위원을 모집한다고 밝혔다.

모집인원은 200명이며, 모집기간은 1월 10일부터 28일까지다. 공개 모집과 여수시 소재 기관·단체 등의 추천을 통해 모집하게 된다.

임기는 위촉일로부터 섬박람회 종료 후 위원회 해산 시까지며, 섬박람회를 대비해 시민역량 결집, 실천운동의 전개, 개최분위기 조성을 위한 대내·외 홍보 및 관람객 유치 활동 등 다양한 역할을 수행한다.

섬박람회에 관심과 열정을 가진 여수시민 누구나 지원할 수 있다.

시 관계자는 “여수 제2의 도약의 발판이 될 섬박람회를 성공적으로 개최하기 위해서는 시민들의 관심과 성원이 필요하다”며 “의지와 역량을 결집할 수 있도록 섬박람회를 함께 만들어갈 많은 시민들의 참여를 부탁드린다”고 말했다.

2026여수세계섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’라는 주제로 2026년 7월 17일부터 8월 16일까지 돌산 진모지구와 도서 일원에서 개최된다.

30여 개국 200만 명이 참여해 섬이 지닌 미래 무한한 가능성을 공유할 예정이다.

아시아경제 호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr