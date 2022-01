'메타버스에 올인'…메타, MS·애플 인력 모시기

[아시아경제 조유진 기자] 메타버스 개발 경쟁 격화 속 선두업체들의 인재 쟁탈전이 치열해지고 있다.

10일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 마이크로소프트(MS)의 증강현실(AR)팀 직원 1500명 가운데 약 100명이 최근 회사를 떠났고, 이들 중 상당수는 경쟁업체인 메타(옛 페이스북)로 이직했다.

메타는 AR 분야의 선두업체인 MS의 핵심 인재를 수혈하기 위해 급여의 두 배 인상을 제안하기도 했다고 MS 직원들은 전했다.

링크드인에 올라온 회원 프로필에 따르면 지난해 MS 홀로렌즈 팀에서 70명 이상이 회사를 떠났는데, 이 중 40명 이상이 메타로 자리를 옮겼다.

홀로렌즈의 고객 피드백 부문 책임자는 지난해 여름 메타로 영입됐고, 홀로렌즈 디스플레이팀에 근무하던 또 다른 직원은 몇 달 전 메타의 디스플레이팀 책임자로 스카웃됐다.

MS는 수년 전 이미 홀로렌즈를 발표했을 정도로 AR 분야 선두 주자다. 이 때문에 MS 직원들이 타 기업들의 스카우트 대상이 되고 있다는 관측이다.

MS 측은 홀로렌즈 팀 직원들의 인력 현황 공개를 거부하면서 "직원 감소는 많은 팀에 직면하는 정기적인 도전이며, MS는 직원들을 유지하고 필요할 때 신규로 고용하기 위해 할 수 있는 것들을 한다"고 밝혔다.

빅테크 기업들은 수십억 달러를 투입해 AR과 가상현실(VR) 관련 하드웨어와 소프트웨어 개발에 나서고 있다. 후발주자인 메타가 사업 확장에 공격적으로 나서면서 인재 쟁탈전이 치열해지고 있다는 평가다.

세계 최대 소셜미디어 업체 페이스북은 지난해 10월 메타버스 전략 강화를 내세우며 회사명을 메타로 바꿨다. 그러면서 향후 5년간 유럽에서 1만명을 채용하는 등 인력을 보강하겠다는 계획을 밝혔다.

메타는 MS뿐만 아니라 애플에서도 인재를 영입하고 했으며, 애플은 인재 유출을 막기 위한 인센티브를 내걸었다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr