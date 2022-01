13일 새벽부터 충남·전라권 많은 눈…주말 수도권에 눈 예보

13일 전라권 서부와 충남 남서부에 3~8cm 적설 예상

15일 밤~16일 새벽 강원 영동 제외 중부 5cm 내외 눈

[아시아경제 한진주 기자] 13일 오전에 충남권과 전라권을 중심으로 최대 10cm 이상 많은 눈이 내린다. 토요일인 15일 밤부터 수도권과 강원 영서 지역을 중심으로 눈 소식이 있다.

12일 기상청은 정례 예보브리핑을 열어 13일 새벽부터 낮까지 전라권 서부와 충남 남서부에 3~8cm 가량 눈이 쌓일 것이라고 예보했다. 충남 남부 서해안과 전북 서해안, 전남 북서부에는 10cm 이상 눈이 쌓일 가능성도 있다.

이밖에 충남권과 충북 남부, 전라동부, 경상 서부내륙, 제주도에서는 1~5cm 가량 적설이 예상된다.

우진규 예보분석관은 "충남 보령과 서천, 전북 고창, 정읍 부안 등에 눈이 집중될 것"이라며 "찬공기가 내려앉으면서 서해상과 동해상, 해안가에 강한 바람이 불어 해상에 풍랑특보, 내륙에 강풍특보가 발표될 가능성이 있어 강풍에도 대비해야 한다"고 설명했다.

당분간 강추위가 지속될 것으로 예상되며 눈이 내리는 지역에서는 차량 운행과 교통 안전에 각별히 유의해야 한다. 서울의 13일 아침 최저기온은 -9도, 14일은 -11도로 예보됐다. 전국 대부분 지역이 14일까지 영하권을 기록하겠다.

토요일인 15일 밤부터 16일 새벽 사이에 수도권과 강원영서, 충청권 등 강원 영동을 제외한 중부지방에 눈이 내리겠다. 예상 적설량은 5cm 내외이며 서해안은 상대적으로 기온이 높아 진눈깨비가 내릴 것으로 예상된다.

우 예보분석관은 "경기 동부와 강원 영서 지역은 대설특보가 예상되는 지역이며 강수량에 따라 적설량이 변동될 수 있지만 수도권에서는 1~3cm 가량 쌓일 것으로 예상한다"며 "기압골 위치나 내부에 포함된 찬공기의 강도, 남쪽으로 내려오는 정도에 따라 강설량과 집중 구역이 달라질 수 있다"고 설명했다.

눈이 내린 후부터는 평년 기온 수준을 회복하지만 다음주까지 추운 날씨가 이어질 것으로 보인다. 15일 아침최저기온은 -11~0도, 낮최고기온은 2~8도, 16일 아침최저기온은 -4~3도, 낮최고기온은 0~11도로 예상된다.

우 예보분석관은 "겨울철에는 영하 10도 이하로 떨어져 한파특보가 발표되는 횟수가 잦고 앞으로 찬공기 축은 우리나라 중부나 동부쪽으로 떨어지면서 추워지는 경향이 나타날 것"이라며 "올 겨울 추위는 이례적이라기보다는 평년과 비슷하며 삼한사온 형태로 14~19일 사이에는 기온이 조금 상승하는 추세가 나타날 것"이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr