삼성 임원, 특별격려금 10% 모아 100억원 기부…헌혈버스 제작한다

[아시아경제 김혜원 기자] 삼성그룹은 관계사 임원들이 지난해 12월에 받은 특별 격려금 중 10%를 자발적으로 기부해 조성한 기부금 100억여원을 대한적십자사에 전달했다고 12일 밝혔다.

기부금은 혈액 부족 문제 해소를 위한 신형 헌혈 버스 제작 지원에 쓰일 예정이다.

우리나라는 저출산과 고령화 등으로 만성적인 혈액 부족 상황을 겪고 있는 가운데 최근 2년간 코로나19까지 겹치면서 단체 헌혈이 급감, 의료 현장에서는 혈액 부족에 따른 수술 취소 등의 위기를 빈번하게 맞고 있다. 2017년 270만건이 넘었던 헌혈 횟수는 2019년 260만건, 2020년 240만건 수준으로 감소했다. 지난해에도 240만건대에 머물렀다. 이는 2017년 대비 10% 이상 줄어든 것이다.

특히 헌혈 버스를 이용하는 단체 헌혈은 전체 헌혈 횟수의 약 30%를 차지하는데 2017년 90만건이 넘던 연간 단체 헌혈 횟수는 2020년 코로나19 발생 이후 64만건대로 급감했고 지난해에도 63만건 수준에 그쳤다.

삼성사회공헌업무총괄 최영무 사장은 "삼성 임원들이 어려울 때일수록 사회와 함께 해야 한다는 마음을 모아 기부금을 마련했다"며 "이번 기부가 코로나19로 위기를 겪고 있는 혈액 부족 이슈 해결에 도움이 되기를 바란다"고 말했다.

신희영 대한적십자사 회장은 "매년 삼성의 꾸준한 나눔 활동에 깊은 감사의 말씀을 드리며, 특히 뜻 깊은 마음을 담은 이번 기부금은 헌혈 버스 제작을 위해 소중히 사용하겠다"고 전했다.

대한적십자사는 현재 전국 15개 혈액원에 94대의 헌혈 버스를 운영 중이다. 이 가운데 매년 10여대가 노후화 등으로 교체가 필요하지만, 예산 부족으로 한해 6대 정도만 교체하는 실정이다.

사용 연한이 지난 노후화된 헌혈 버스는 잦은 고장으로 가동률이 떨어지는 것은 물론 사고 위험까지 안고 있어 군부대나 대형 사업장에서 실시하는 단체 헌혈 캠페인의 원활한 진행을 막는 한 요인으로 지목돼 왔다.

대한적십자사는 삼성 임원들의 기부금을 이용해 노후한 헌혈 버스를 향후 10년간, 해마다 4대씩 신형으로 교체해 전체 헌혈 버스의 가동률과 안전성을 제고할 계획이다.

한편 삼성 주요 관계사 신임 사장들의 '아너스 클럽' 가입은 올해도 이어질 예정이다. 아너스 클럽은 사회복지공동모금회 등 비영리단체에 1억원 이상 기부했거나 기부를 약속한 고액 기부자의 모임이다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr