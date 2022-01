화이자 먹는 치료제 이달 중 3만명분 도입 (상보)

13일 2.1만명분에 더해 이달 중 1만명분 도입

65세 이상 또는 면역저하자 중 재택치료·생활치료센터 입소자 대상

"지속적으로 투약 범위 넓혀갈 계획"

[아시아경제 이춘희 기자] '게임 체인저'로 기대를 모으고 있는 먹는 코로나19 치료제 '팍스로비드' 3만1000명분이 이달 중 국내에 들어온다.

류근혁 중앙재난안전대책본부(중대본) 제1총괄조정관(보건복지부 2차관)은 12일 오전 중대본 정례브리핑에서 "화이자에서 개발한 먹는 치료제 팍스로비드가 13일 낮 12시께 처음으로 국내에 도착한다"며 "빠른 지역의 경우 14일부터 첫 투약이 이뤄진다"고 밝혔다.

현재 우리 정부는 팍스로비드 76만2000명분과 머크(MSD) '몰누피라비르' 24만2000명분을 합쳐 총 100만4000명분의 먹는 치료제를 확보한 상태다. 이 중 13일 오후에 처음으로 팍스로비드 초도 물량이 처음으로 국내에 들어온다. 이어 이달 말까지 1만명분이 추가로 도입될 예정이다.

우선 투약 대상은 증상 발현 후 5일 이내의 중증으로 진행될 위험이 높은 경증·중등증이면서 65세 이상 또는 면역저하자 중 재택치료자나 생활치료센터 입소자다. 무증상자는 처방 대상에서 제외된다. 당국은 당장 제한적인 물량이 들어오는 만큼 일단은 처방 대상을 제한하지만 중증 진행 위험도가 높은 60세 이상 기저질환 보유자 등을 중심으로 지속적으로 투약 범위를 넓혀나갈 계획이다. 현재 팍스로비드의 긴급사용승인 대상은 중증 진행 위험이 높은경증~중등증인 성인 및 12세 이상·40㎏ 이상 소아다.

당국은 증상 확인 후 5일 이내에 투약돼야 하는 만큼 신속한 투약을 위한 인프라도 갖출 예정이다. 기초역학조사 및 환자 초기 분류 등의 일정을 최대한 단축해 증상발현 후 1~1.5일 내로 대상자 확정이 이뤄지도록 할 예정이다.

처방은 전국 생활치료센터 91곳과 담당 약국 281곳에서 이뤄진다. 재택치료자는 비대면 진료 후 지자체 또는 담당 약국을 통해 약을 전달받는다. 야간 및 휴일에도 처방·조제가 가능하게 한다. 보호자 등이 담당 약국을 방문해 약을 수령하면 된다. 불가피한 경우 보건소 등에서 직접 약을 전달한다. 생활치료센터 입소자는 전담 의료진을 통해 투약이 이뤄진다.

팍스로비드와 함께 복용하여서는 안 되는 의약품 등이 많은 만큼 관련 시스템을 통해 체계적으로 투약을 관리한다. 팍스로비드 중 리토나비르는 특정 약물을 분해하는 'CYP3A' 효소 역할을 억제하기 때문에 대사 과정에 영향을 받을 수 있는 의약품을 복용하는 경우 팍스로비드를 복용해서는 안 된다. ▲진통제(페티딘, 피록시캄, 프로폭시펜) ▲항협심증제(라놀라진) ▲항부정맥제(드로네다) ▲항통풍제(콜히친) ▲항정신병약물(루라시돈, 피모자이드, 클로자핀) ▲고지혈증 치료제(로바스타틴, 심바스타틴) ▲폐동맥 고혈압(PAH) 치료제(실데나필) ▲진정·수면제(트리아졸람, 경구용 미다졸람) 등 23가지 약물은 생명을 위협할 가능성이 있어 팍스로비드와 함께 복용할 수 없다. 이러한 약들과 병용 투약을 막기 위해 처방이력을 확인할 수 있는 의약품안전사용서비스(DUR)을 활용해 투약 여부 결정과 처방이력 중복 확인 등이 이뤄진다.

이러한 위험성을 감안해 당국은 의사의 처방 없이 복용하는 것은 매우 위험하다고 경고했다. 또한 증상이 개선되더라도 5일 분량을 모 두 복용해야 하고, 남은 약을 판매할 경우 약사법에 따라 처벌받을 수 있다. 사인 간 판매 시에는 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다. 류 차장은 "투약 중단 등으로 복용 후 남는 치료제는 보건소 및 담당 약국 등에 반납하여 주시기를 당부드린다"고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr