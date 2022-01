[아시아경제 부애리 기자] 넥슨이 온라인게임 '메이플스토리'의 인재를 채용한다.

12일 넥슨에 따르면 '메이플스토리'에 연내 세자릿수 규모의 신규 인재 충원 게획을 확정했다.

모집 부문은 ▲ 테크니컬 프로그래머 ▲ 게임프로그래머 ▲ 데이터 분석가 ▲ 데이터베이스 관리자(DBA) ▲ 애플리케이션 엔지니어 ▲ 웹 애플리케이션 엔지니어 ▲ 시스템 엔지니어 등 메이플스토리 게임 테크 직군 7개 부문이다.

이번 채용은 새롭게 구축된 메이플스토리 전용 페이지를 통해 간편하게 가능하다. 채용전형은 팀면접, 직군면접이 진행되며 프로그래머의 경우 온라인 코딩테스트를 실시한다.

자세한 내용은 메이플스토리 채용페이지와 블로그에서 확인할 수 있다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr