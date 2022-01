신라호텔, '프리미엄' 상품 강화…설 선물세트 출시

[아시아경제 김유리 기자] 신라호텔은 '프리미엄'과 '건강'에 집중한 설 선물세트를 출시했다고 12일 밝혔다. 한우·굴비 등 명절 선물세트 베스트셀러뿐 아니라, 송로버섯·자연송이 등 진귀한 건강 식재료 등도 다양하게 준비했다.

신라호텔은 명절 선물로 가장 인기가 좋은 한우 선물세트를 총 17종 선보인다고 말했다. 최고급 선물세트인 '설화한우 스페셜'은 1++ 등급 중에서도 마블링 스코어가 가장 높은 한우 만으로 구성한 상품이다. 안심과 채끝, 등심, 4~7번 갈비 등으로 이뤄졌다. 이외에도 '명인 숙성한우', '한우 스테이크' 등 다양한 선물세트가 마련됐다.

송로버섯을 활용한 식재료를 하나로 엮은 '프리미엄 고메'도 준비됐다. 송로버섯을 활용한 올리브 오일, 머스터드 소스, 바질 페스토, 치즈 크림 소스, 올리브 소스 등을 세트상품으로 엮었다.

올해 처음으로 '프리미엄 밀키트'도 명절 선물세트로 출시했다. 신라호텔은 "지난해 11월 '집에서 즐기는 호텔 파인 다이닝'을 콘셉트로 첫 선을 보인 '프리미엄 밀키트'는 홈파티·홈데이트의 수요에 힘입어 출시 초반부터 높은 인기를 얻고 있다"며 "인기에 힘입어 선물세트 출시까지 이어지게 됐다"고 말했다. 프리미엄 떡갈비 밀키트 등 밀키트 2개, 총 4인분으로 구성된다. 삼성전자의 조리기기 '비스포크 큐커'를 통해 조리할 수 있는 전용 밀키트다.

이외에도 육류·수산물·웰빙 상품·주류 등 다양한 설 선물세트를 준비했으며, 홈페이지를 통해 확인 가능하다. 주문은 오는 24일까지 가능하다. 배송 희망일 3~5일 전에 주문하는 것이 좋다. 배송은 오는 13일부터 27일 사이 진행된다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr