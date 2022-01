세종텔레콤 컨소시엄, 부동산 투자앱 가상 팝업스토어 연다

'게더타운'서 신년 이벤트

[아시아경제 차민영 기자] 세종텔레콤 세종텔레콤 036630 | 코스닥 증권정보 현재가 582 전일대비 6 등락률 +1.04% 거래량 317,569 전일가 576 2022.01.12 10:23 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-1일세종텔레콤, 종속회사 350억 규모로 채무보증 결정'이용료 없는 카카오톡 종목 추천', 화제 close 컨소시엄이 부동산 간편 투자 애플리케이션(앱) '비브릭' 가상 팝업스토어를 오는 13일부터 27일까지 연다고 12일 밝혔다.

이번 '티키타카 신년회 비브릭' 이벤트는 코로나19 상황으로 연말연시 모임이 어려워진 때 확장가상세계(메타버스)를 활용한 비브릭 서비스의 고객 소통 채널 ‘비브릭스퀘어’를 활용해보자는 취지로 기획됐다.

비브릭스퀘어는 메타버스 화상회의 플랫폼 '게더타운' 안에 조성됐다. 최대 500명까지 동시 접속·참여가 가능하며 원하는 순간 카메라와 마이크를 켜고 상대방과 소통할 수 있다. 광안리 해변가나 컨퍼런스룸 등의 가상공간에서 자유로운 대화가 가능하다. 새해 이벤트로 비즈니스·금전 운 무료 보기도 제공한다.

인증샷 챌린지도 진행한다. 비브릭스퀘어 접속 후 소셜네트워크서비스(SNS)에 ‘비브릭스퀘어’ ‘비브릭’ 등 해시태그를 포함한 인증샷을 올리면 비대면 모임 주전부리를 위한 모바일 기프티콘 선물을 선착순으로 증정한다. 혜택은 1인 1회 한정이다.

비브릭은 중소벤처기업부가 주관하는 부산 블록체인규제자유특구사업 중 하나로 세종텔레콤, 비브릭, 이지스자산운용, 디에스네트웍스 등 4개사가 컨소시엄을 이뤄 진행하는 실증사업이다.

앱은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 무료 다운로드 가능하다. 신규 가입 후 수탁기관인 부산은행 비대면 계좌개설 또는 기존 계좌를 연결한 후 10만원 이상 예치금 전환까지 공모에 참여 준비를 마친 고객 선착순 3000명에게는 투자지원금 1만원이 지급된다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr