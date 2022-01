롯데하이마트, 보호종료 결연아동에 사회진출 응원 선물 전달

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트는 12일 성인이 돼 보호가 종료되는 조손 가정 결연 아동 39명에게 사회 진출 응원 선물을 전달했다고 밝혔다.

롯데하이마트는 결연을 맺고 있는 조손 가정 아동 중 올해 성인이 된 아동들에게 1800만원 상당의 태블릿PC 또는 밥솥, 전자레인지, 청소기 등 자립에 도움을 주는 가전제품을 선물했다. 선물 재원은 임직원들의 자발적으로 참여한 기부금으로 마련했다.

롯데하이마트는 2006년부터 조부모와 손주로 구성된 조손 가정 아동과 결연을 맺고 후원하는 ‘행복 3대 캠페인’을 이어오고 있다. 현재 200명의 미성년 조손 아동을 후원하고 있고, 지금까지 1488명의 아동들을 지원했다.

롯데하이마트 관계자는 “사회에 첫 발을 내딛는 이들이 더 큰 꿈을 꾸고 도전하는 데 오늘 준비한 선물이 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 결연을 맺은 아동들에게 든든한 버팀목 역할을 할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr