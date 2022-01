CJ올리브영, 글로벌몰 외국인 고객 연내 100만명 확보 목표

[아시아경제 임춘한 기자] CJ올리브영은 자체 역직구 플랫폼 '글로벌몰'의 외국인 고객을 연내 100만명 확보하겠다고 12일 밝혔다.

올리브영 글로벌몰은 해외 150여개국에서 한국 화장품을 살 수 있는 역직구 사이트로, 2019년 6월 운영을 시작했다. 지난해 하반기 매출은 2019년보다 20배가량 늘었고 첫해 3만명 수준이던 멤버십 회원은 30만명을 넘어섰다. 취급 품목 수도 2000개에서 1만개로 늘었다.

현재 글로벌몰 매출의 80%가량을 차지하는 북미 지역 고객 중 미국과 캐나다의 현지 외국인 고객을 확대하는 데 주력할 계획이다. 두 나라의 고객 중 현지 외국인과 교민 비율은 50대 50으로 이 중 현지 외국인 고객을 70%까지 끌어올릴 계획이다. 이를 위해 글로벌몰에서 현지 외국인 고객의 구매 행태를 분석해 이를 관련 상품군 강화와 큐레이션, 마케팅에 활용한다.

올리브영 관계자는 “글로벌몰은 현지에 거주하는 외국인 고객에게 한국 화장품을 소개하는 동시에 국내 중소기업의 수출을 지원하는 K-뷰티 게이트웨이 역할에 주력할 계획“이라며 “다양한 채널 운영 경험을 바탕으로 해외 시장에서의 성장 기회요인을 적극 발굴하고 지원하며 한국 화장품의 세계화를 가속화할 것“이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr