을지대, 취업에 강했다…20년 취업률 77.3%

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 을지대학교가 '2020년 고등교육기관 졸업자 취업통계'에서 취업률 77.3%를 기록했다. 이는 전국 4년제 대학 평균 취업률(61%) 대비 16.3%포인트 높은 수치다.

캠퍼스별 세부 취업률은 대전캠퍼스 83.0%, 성남캠퍼스 76.3%이다. 학과별로는 장례지도학과가 취업률 100%를 달성했다. 이어 물리치료학과(93.6%), 치위생학과(89.6%), 안경광학과(87.5%), 방사선학과(85.9%) 순이다. 또한 대학 졸업자가 취업한 직장에서 계속해서 근무하는지를 나타내는 지표인 유지 취업률(4차)은 82.6%로 집계됐다.

소영진 을지대 취ㆍ창업지원센터장은 "을지대는 보건의료 특성화 대학의 이점을 살린 특화 교육과 취ㆍ창업지원시스템이 우수한 취업률의 비결"이라며 "가상현실(VR) 장비 및 3차원(3D)프린터, 텔레프레즌스 강의(실시간 화상 강의)등이 가능한 교육환경 구축과 학년별 취업지원 특화프로그램 'ECC', 책임지도 교수제 등이 큰 성과를 내고 있다"고 설명했다.

한편 이번 조사는 교육부와 한국교육개발원이 전국 전문대학, 대학, 교육대학, 산업대학, 각종학교, 기능대학, 일반대학원의 2019년 8월과 2020년 2월 고등교육기관을 졸업한 학생의 취업 상황을 2020년 12월31일 기준으로 조사한 결과다.

