"안전하게 자가격리"…삼성물산, 아파트 '음압환기 시스템' 개발

삼성물산이 개별 주택에 적용할 수 있는 음압환기 시스템을 개발했다. 이 기술을 이용하면 안방과 안방 화장실을 음압·양압 공간으로 만들 수 있다. 코로나19 등 전파성 질환자의 자가격리와 가족 전파 방지 등에 도움을 줄 것으로 기대된다.

삼성물산 건설부문은 '래미안'에 적용할 비접촉, 안티-바이러스 주거 상품을 다수 개발했다고 12일 밝혔다.

우선 래미안 안티-바이러스 시스템은 전파성 질환에 대응하기 위한 기술을 개별 주택에 적용한 것이 특징이다. 삼성물산이 개발한 공동주택 음압환기 시스템은 안방과 안방 화장실을 양압 또는 음압 공간으로 만들 수 있다.

면역력이 약한 가족이 있을 때 안방 공간에 양압을 형성해 외부 오염물질이 유입되는 것을 막을 수 있고, 전파감염율이 높은 질병에 걸린 가족이 있을 경우 안방을 음압으로 설정해 안방의 유해 물질이 가족 거주공간으로 배출되지 않도록 할 수 있다.

이는 자가격리, 재택치료가 필요한 상황에서 개별 주택에도 전파성 질환 차단 기능을 도입하자는 취지로 개발한 상품이다.

일체형 살균수전은 살균수와 일반수 기능을 동시에 사용할 수 있는 제품으로, 위생에 민감해진 생활트렌드를 반영했다. 도마, 식기 뿐만 아니라 채소와 과일의 잔류 농약을 제거할 때 활용할 수 있다.

래미안 비접촉 시스템은 무선통신 및 얼굴·음성인식 기술을 활용해 접촉을 최소화하는 주거환경을 제공한다.

카드형 원패스 시스템은 기존의 웨어러블 형태의 제품이 가진 휴대성과 분실의 위험성을 보완해 지갑이나 스마트폰 케이스에 보관 가능한 형태로 제작했다. 카드형 원패스를 소지하고만 있어도 비접촉 형태로 공동현관 출입과 엘리베이터 자동 호출 등이 가능하다.

아파트 공동현관과 세대현관에는 기존의 비밀번호나 전자태그뿐 아니라 얼굴인식 기술도 적용해 편하게 출입이 가능해진다. 또 양손을 쓰지 않고 엘리베이터를 목적층으로 이동할 수 있게 돕는 음성인식 시스템도 개발됐다.

최호형 삼성물산 주택M&E팀 팀장은 "고객들이 일상생활에서 느끼는 바이러스 감염에 대한 두려움, 불안감을 덜어 드리고자 해당 상품을 개발하게 됐다"며 "앞으로도 4차 산업 기술들을 활용한 차별화된 상품을 개발할 예정"이라고 말했다.

삼성물산이 이번에 개발한 상품들은 올해 분양 예정인 단지부터 조합과 협의를 통해 적용해 나갈 방침이다.

