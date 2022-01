[아시아경제 임혜선 기자] 미국 친환경 아웃도어 라이프스타일 브랜드 나우는 신학기를 맞아 친환경 백팩 3종 균일가 할인 프로모션을 실시한다고 12일 밝혔다.

나우 백팩 3종은 리사이클 나일론, 리사이클 폴리에스터 등 재활용 소재로 친환경 가치를 더한 제품들로 오는 3월 1일까지 9만9000원 균일가로 할인 판매한다.

대표 제품인 ‘리사이클 나일론 백팩’은 바다에 버려진 폐그물을 재활용한 리사이클 나일론을 적용했으며 앞과 양 옆에 아웃포켓 디자인으로 스타일과 수납성을 모두 살렸다.

어깨 스트랩의 지퍼로 후드를 탈부착 할 수 있는 ‘스트링 후드 백팩’, 앞 판 지퍼를 열고 뒤집으면 두 가지 스타일로 연출할 수 있는 ‘리버시블 타포린 백팩’도 있으며, 두 제품 모두 페트병을 재활용한 리사이클 폴리에스터를 적용했다.

