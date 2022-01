김학도 이사장, 세종지역 전기차 부품 제조기업 방문

세종시 소재 엠아이티코리아 사업장 찾아

세종지역본부 2월말 개소…자율주행 등 신산업 중점 지원

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이하 중진공)은 12일 김학도 이사장이 세종시에 소재한 전기차·자율주행차량 부품장비 생산기업 엠아이티코리아를 방문해 연구개발·생산현장을 점검하고 애로사항을 청취했다고 밝혔다.

기업 현장 방문에 앞서 김 이사장은 세종지역본부 현황을 점검했다. 중진공은 세종·공주·부여·청양·보령·서천 지역의 중소기업을 대상으로 한 정책 지원을 강화하기 위해 지난해 4월 세종 출장소, 11월 세종지역본부 설치를 확정했다. 올해는 세종지역본부를 정식 출범하고 2월 말에 세종시 나성동에 개소할 예정이다.

김 이사장은 이어 엠아이티코리아(대표 한성구) 현장을 찾았다. 2000년 설립된 엠아이티코리아는 전기차 부품을 제조하는 세종지역 대표 기업이다.현재 현대차 제네시스 G80에 적용되는 조향장치를 공급 중으로 전기차용 알미늄 조향장치, 자동주차 부품 제조설비 등을 자체 개발해 납품하고 있다.

중진공은 내연기관 차량 부품에서 미래차로 전환 중인 엠아이티코리아의 성장 가능성을 높이 평가해 기술개발과 상용화를 위한 개발기술사업화자금 등을 지원했다. 김 이사장은 "중진공은 세종지역본부를 신규 개소해 세종지역 경제에 활력을 불어넣고, 자율주행 등 신산업 분야 성장을 이끌어갈 혁신기업을 적극 발굴해 지원할 예정"이라면서 "또한 사업 전환, 제조공정 혁신 등 세종 지역기업의 미래 경쟁력 확보를 도와 국가경제 발전에 중추적인 역할을 할 수 있도록 뒷받침하겠다"고 말했다.

