에이비엘바이오, 사노피에 파킨슨병 치료제 기술수출… 최대 1.3조 규모

계약금 900억·단기 마일스톤 540억원 규모



[아시아경제 이춘희 기자] 이중항체 전문기업 에이비엘바이오가 프랑스에 본사를 둔 다국적 제약 기업 사노피에 파킨슨병 등 퇴행성뇌질환 치료 이중항체 후보물질 'ABL301'의 기술수출에 성공했다. 계약규모는 최대 10억6000만달러(약 1조2720억원)로, 계약금은 7500만달러(약 900억원)이다.

에이비엘바이오는 11일(현지시간) 사노피의 100% 자회사인 젠자임(Genzyme)를 통해 ABL301의 개발 및 상업화를 할 수 있는 전 세계 시장에서의 독점적 권리를 이전하는 계약을 맺었다고 12일 밝혔다.

ABL301은 혈액뇌관문(BBB) 침투를 극대화시키는 IGF1R 타깃인 BBB 셔틀 플랫폼(Grabody-B)과 응집된 알파-시뉴클레인(alpha-synuclein)을 제거하는 항체를 결합시킨 이중항체 신약 후보물질이다. 앞으로 ABL301의 남은 전임상 연구와 임상 1상은 에이비엘바이오의 주도 하에 공동개발로 이뤄지고, 이후의 임상 시험부터 상업화까지의 과정은 사노피가 책임지게 된다.

총 기술이전 금액은 최대 10억6000만달러(약 1조12720억원)이다. 반환 의무 없는 계약금 7500만달러(약 900억원)에 단기 마일스톤 4500만달러(약 540억원)를 감안하면 이 중 10%가량인 1억2000만달러(약 1440억원)를 단기간 내에 에이비엘바이오가 수령하게 될 전망이다. 이후 임상·허가·상업화 등의 성공에 따른 단계별 마일스톤도 9억4000만달러(약 1조1280억원) 포함됐다. 마일스톤 역시 반환 의무는 없다. 이에 더해 순매출액에 따라 합의된 비율의 경상기술료도 별도로 수령할 예정이다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr