[아시아경제 임주형 기자] 울산시 남구 SK에너지에서 화재가 발생해 소방당국이 진화작업을 벌이고 있다.

12일 오전 6시3분께 울산시 남구 SK에너지 공장에서 화재가 발생했다. 불은 3층짜리 건물인 배터리 보관동(에너지저장장치·ESS)을 태우고 있다. 소방당국에 따르면 현재까지 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다.

울산 소방본부는 관할 소방서는 인력과 장비를 모두 동원하는 대응 1단계를 발령해 화재를 진압 중이다.

담당 지방자치단체인 울산 남구는 이날 주민들에게 'SK에너지 공장 화재로 연기가 다량 발생하고 있으니 출근 차량은 우회하라'는 내용의 문자메시지를 발송했다.

