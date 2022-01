[클릭 e종목]한화솔루션, 올해 이어 내년에도 증익…화학 톱픽

[아시아경제 이선애 기자] 키움증권은 12일 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 36,800 전일대비 1,450 등락률 -3.79% 거래량 1,200,102 전일가 38,250 2022.01.11 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]한화솔루션, 각종 호재와 영업이익 전망에 3% 강세[클릭 e종목]한화솔루션, 폴리 하락+석탄 부족+미국 세제 혜택[e공시 눈에 띄네]코스피-4일 close 에 대해 투자의견 매수와 목표주가 6만원을 유지하고 LG에너지솔루션과 함께 화학 톱픽으로 제시한다고 밝혔다.

이동욱 키움증권 연구원은 "올해와 내년 실적이 폴리실리콘 공급 증가에 따른 원가 부담 완화 및 스페셜티 제품군 비중 확대로 증익 추세가 이어질 전망"이라며 "화학주 탑픽으로 선정한 배경에 대해 설명했다.

한화솔루션의 작년 4분기 영업이익은 1836억원으로 전 분기 대비 2.9% 증가하며, 국내 경쟁 화학 업체 대비 견고한 실적을 기록할 전망이다.

케미칼 부문 주력 제품인 가성소다·PVC·LDPE·EVA가 중국 석탄 가격 상승 관련 수혜가 발생한 가운데 전방 업황 호조세 지속으로 타 범용 화학 제품 대비 견고한 수익성을 지속했다. 큐셀부문도 전 분기에 이어 적자를 유지할 것으로 전망되나, 유럽·미국·한국 등 주력 판매 지역의 판가·물량이 개선됐다.

작년 상반기 미국 한파 영향에 따른 기고 효과로 전반적인 올해 화학 업체들의 실적 증익이 제한된 가운데 한화솔루션은 올해와 내년에도 증익 추세가 이어질 전망이다.

올해는 케미칼부문의 주력 제품인 LDPE·EVA·가성소다·PVC의 견고한 수급 상황이 지속될 것으로 예상되는 가운데 폴리실리콘 공급 급증으로 인한 폴리실리콘·웨이퍼 가격 하락, 물류 차질 완화로 인한 운송비 부담 감소, 작년에서 이연된 발전 사업 매각 확대로 큐셀부문의 대규모 실적 개선(YoY +2698억원)이 예상된다.

내년은 큐셀부문의 온기 실적 개선 효과가 이어지는 가운데 고순도 Cresol 신설, 한화시마론 수소저장용기 증설분 가동, 태양광 N타입 TOPCon 모듈 판매 확대 등 케미칼·첨단소재·큐셀부문의 스페셜티 비중 확대 효과가 발생하며 증익 추세가 지속될 전망이다.

