방탄소년단 ‘My Universe’, 美 빌보드 차트 14계단 오른 58위

방탄소년단이 미국 빌보드 차트에서 상승세를 이어가고 있다.

미국 음악 전문 매체 빌보드가 11일(현지시간) 발표한 최신 차트(1월15일)에 따르면, 방탄소년단이 콜드플레이와 함께 지난해 9월24일 발매한 ‘My Universe’가 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 전주 대비 14계단 상승한 58위를 기록하며 15주 연속 차트인했다.

‘My Universe’는 이외에도 ‘디지털 송 세일즈’ 15위, ‘어덜트 팝 에어플레이’ 11위, ‘캐나다 핫 AC’ 9위, ‘캐나디안 디지털 송 세일즈’ 21위, ‘캐나디안 핫 100’ 28위, ‘팝 에어플레이’ 34위, ‘캐나다 CHR/TOP’ 35위를 각각 기록했다.

방탄소년단은 전 세계 200개 이상 국가·지역의 스트리밍과 판매량을 집계해 순위를 발표하는 ‘빌보드 글로벌 200’과 ‘빌보드 글로벌(미국 제외)’ 차트에도 4곡씩 순위에 올렸다. ‘빌보드 글로벌 200’ 차트에서 ‘My Universe’가 17위, ‘Butter’가 24위, ‘Dynamite’가 36위, ‘Permission to Dance’가 87위를 차지했다. ‘빌보드 글로벌(미국 제외)’ 차트에서는 ‘My Universe’가 14위, ‘Butter’가 17위, ‘Dynamite’가 25위, ‘Permission to Dance’가 60위에 자리했다.

지난해 2월 발매된 방탄소년단의 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7’도 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 전주 대비 56계단 반등한 120위를 기록하며 92주째 차트인에 성공했다. ‘톱 앨범 세일즈’ 차트 28위에도 올랐다.

한편, 방탄소년단 멤버들의 솔로곡도 ‘핫 트렌딩 송즈 파워드 바이 트위터’(‘핫 트렌딩 송즈’) 주간 차트에서 활약을 이어가고 있다. 방탄소년단 뷔가 참여한 SBS 월화드라마 ‘그 해 우리는’ OST ‘Christmas Tree’가 ‘핫 트렌딩 송즈’ 주간차트 5위, 방탄소년단 진의 tvN ‘지리산’ OST ‘Yours’가 8위, 진의 깜짝 발매곡 ‘슈퍼 참치’가 12위를 기록했다.

