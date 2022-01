SSG닷컴, '젝시오' 골프클럽 신상품…'쓱라이브' 라방으로

13일 오후 8시 '젝시오' 골프클럽 신상품 판매 진행…여성 골퍼 공략

[아시아경제 김유리 기자] SSG닷컴이 신세계백화점과 연계, 최근 골프 입문 인구가 늘어나 품귀현상을 빚고 있는 골프클럽 물량을 확보하고 '골린이' 수요 잡기에 나선다.

신세계그룹 통합 온라인몰 SSG닷컴은 오는 13일 오후 8시부터 자체 라이브커머스 채널 '쓱라이브(SSG.LIVE)'에서 '젝시오(XXIO)' 골프클럽 신상품 판매를 진행한다고 12일 밝혔다.

'젝시오'는 국내 여성 골퍼가 높은 선호도를 보이는 브랜드로 여성 골프클럽을 주력 상품으로 판매하고 있다. SSG닷컴은 올해 출시한 '젝시오' 신상품을 라방으로 선보이며 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 여성 골퍼 공략에 나선다는 방침이다.

SSG닷컴은 이번 방송에서 '젝시오' 골프클럽 주력상품 9종을 포함해 총 24종 상품을 선보인다. 여성 골프클럽 대표 상품으로 '젝시오 레이디스 드라이버'와 '젝시오 레이디스 우드', '젝시오 레이디스 하이브리드', '젝시오 레이디스 아이언(7I, CB)'을 준비했다.

남성 골프클럽 대표 상품은 '젝시오 12 드라이버', '젝시오 12 우드', '젝시오 12 하이브리드', '젝시오 12 아이언(8I, CB)', '젝시오 12 아이언(8I, ST)'을 판매한다. 이외에도 '젝시오 X' 시리즈, '리바운드 드라이브 볼', '스릭슨 드라이버', '클리브랜드 ZIPCORE 웨지' 등 다양한 상품을 만날 수 있다.

방송 중 구매 고객 전원에게는 구매 금액의 7% SSG머니 적립금 혜택과 '비디비치 골프패치×젝시오 볼 기프트세트'를 제공한다. '젝시오' 상품 50만원 이상 구매 고객 선착순 50명에게는 신세계 5만원 상품권을, 드라이버 선착순 구매자 10명에게는 보스턴백을, 아이언세트 선착순 구매자 5명에게는 캐디백을 사은품으로 증정한다.

구매 고객 중 추첨을 통해 20만원 상당의 '던롭 의류상품권'을, 방송 중 댓글 이벤트에 참여한 고객 중 추첨을 통해 '박인비 사인모자'를 증정한다.

김현수 SSG닷컴 라이프스타일2담당은 "지난해 국내에 골프 열풍이 불며 골프용품 수요가 급증했고 여전히 품귀 현상을 빚고 있다는 점을 고려해 고객의 큰 호응이 예상된다"며 "신세계그룹의 역량을 모아 쓱닷컴과 신세계백화점이 함께 준비한 강력한 혜택을 라이브방송으로 즐겼으면 한다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr