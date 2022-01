NY증시, 파월 발언에 '안심 랠리'‥나스닥 1.4% 급등

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시 주요 지수가 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 발언에 안심하며 일제히 반등했다.

11일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 183.15포인트(0.51%) 상승한 3만6252.02에, S&P500지수는 42.78포인트(0.92%) 오른 4713.07에, 나스닥 지수는 210.62포인트(1.41%) 치솟은 1만5153.45에 거래를 마쳤다.

주요지수들은 파월 의장의 발언을 경계하며 혼조세를 출발했지만, 파월 의장의 증언이 시작된 후 오후 들어 일제히 반등에 성공했다.

전일 2% 이상의 내림세를 극복하고 상승 마감한 나스닥은 물론 다우지수와 S&P500 까지 모두 상승하며 모처럼 시장에 온기가 돌았다.

파월 의장은 이날 기준금리 인상과 양적 긴축을 통해 인플레를 차단하겠다는 강력한 의지를 보였지만 시장을 자극할 만한 언급은 없었다.

대런 슈링거 아심태트릭 ETF 최고경영자는 "파월 의장의 발언이 시장을 진정시켰다"라고 설명했다. 그는 "파월 의장이 시장이 가장 우려하는 양적 긴축에 대해 한발 물러선 모습을 보였다"라고 평가했다.

파월 의자의 발언을 반영하며 10년물 국채 금리도 1.73%까지 하락했다.

아마존닷컴이 2.4% 올랐고, 애플이 1.7% 상승 마감했다. 테슬라도 0.59% 올랐다. AMD 엔비디아 등 하락 폭이 컸던 반도체주도 강세였다.

국제유가(WTI)가 올해 처음으로 배럴당 80달러 선을 웃돌면서 에너지 관련주들이 일제히 급등했다. 옥시덴팔페트롤리움 8%나 상승했다.

식품 관련 기업들은 오미크론 변이 여파로 실적이 부정적일 수 있다는 우려가 확산하며 약세였다. 이날 식품업체 앨버트슨이 향후 실적에 대해 경고하면서 9% 하락한 것이 업종 전반에 대한 투자 심리를 끌어내렸다. 슈퍼체인 크로거가 약 3% 하락했고 월마트도 1% 내렸다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr