[e공시 눈에 띄네]코스닥-11일

<장 마감 후 주요 공시>

◆디지캡=파산신청 취하서 제출

◆현진소재=서울회생법원이 회생절차개시신청 기각

◆신흥에스이씨=신흥 SEC EU 채무 277억원 보증 결정

◆에이치앤비디자인=메이슨캑터스 혁신성장 투자조합 2호의 지분 24% 50억원에 취득

◆넥스트아이=운영자금 목적 22억원 교환사채권 발행 결정

