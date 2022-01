경기도, 올해 수출 강소기업 52개사 키운다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 올해 수출 강소기업 52개사 지원에 나선다.

경기도는 코트라(KOTRA)와 손잡고 세계 시장 진출을 희망하는 유망 중소기업을 발굴해 수출 준비부터 해외진출까지 수출 전 과정을 지원하는 '2022년 글로벌 히트상품 창출기업 수출지원사업'을 추진한다고 12일 밝혔다.

올해 지원 대상은 52개 사로 본사 또는 공장 소재지가 경기도인 중소기업이고, 전년도 수출실적 2000만 달러 미만 업체다.

도는 혁신 기술ㆍ제품 보유 기업, 신남방ㆍ신북방 정책 대상국가 진출계획 보유 기업, 소재ㆍ부품ㆍ장비 전문기업, 고용우수기업, 사회적기업에 가점을 부여한다.

특히 선정된 기업은 해외마케팅 전문 수출전문위원이 배정돼 기업의 규모ㆍ업종 등을 종합적으로 고려해 수출 준비부터 바이어 발굴 및 통관에 이르기까지 수출 단계별 1대1 맞춤형 컨설팅을 제공한다.

주요 지원사업을 보면 ▲해외 시장조사 ▲통ㆍ번역 ▲특허ㆍ지재권 취득 ▲서류 작성 대행 ▲홍보ㆍ마케팅 ▲브랜드 개발 ▲해외영업 ▲법무ㆍ세무ㆍ회계 컨설팅 ▲디자인 개발 ▲국제운송 등이다.

또 기업이 원하는 수출지원 서비스를 선택해 사용할 수 있는 2357만원 상당의 '수출바우처(기업 자부담 30% 포함)'도 지급한다.

기업들은 지급된 바우처로 코트라 등 1600여 개 수행기관에서 지원하는 7300여 개 서비스를 자유롭게 선택해 이용할 수 있다.

도는 사업 종료 후 1년간 담당 수출전문위원을 통해 해외마케팅 관련 상담 서비스도 지원하는 등 후속 관리도 진행한다.

류광열 도 경제실장은 "코로나19로 어려운 통상환경 속에서도 많은 기업들이 판로개척과 지역경제 활성화를 위해 애쓰고 있다"며 "올해 선정될 수출유망 중소기업들이 경기도를 대표하는 수출강소기업으로 나아갈 수 있도록 체계적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

참여 희망 업체는 이달 28일 오후 6시까지 관련 필수서류를 구비해 이메일(globalhit22@gmail.com)로 신청하면 된다.

기타 사업 관련 자세한 사항은 수출바우처 홈페이지를 참고하거나 경기코트라지원단(031-206-5904/031-273-6037)로 문의하면 된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr