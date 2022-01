파월 "디지털달러 보고서 수주내 발표"‥비트코인 4만2천달러 회복

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장이 디지털 달러(CBDC)에 대한 Fed의 연구보고서가 곧 발표될 것이라고 예고했다.

파월 의장은 11일(현지시간) 상원 인준 청문회에 출석해 디지털 달러에 대한 연구보고서가 왜 지연되고 있느냐는 의원의 질문에 "보고서가 준비됐다. 아마도 몇 주 안에 발표할 수 있다"라고 답했다.

파월 의장은 앞서 지난해 9월 중 디지털 달러에 대한 Fed 내부 보고서를 발표할 수 있을 것으로 전망했지만 실행에 옮기지 못했다.

파월 의장은 디지털 달러에 대한 연구 보고서 발표가 논의의 시작점이라고 평가했다. 그는 "아마도 우리의 다양한 입장이 있겠지만 일단은 (보고서 발표가) 대중의 질문과 의견을 구하는 과정이 될 것"이라고 말했다.

파월 의장은 '의회가 Fed에 디지털 달러를 허용하면 기존 스테이블 코인이 함께 공존할 수 있느냐'는 질문에는 "그렇지 않을 것"이라고 말하기도 했다.

한편 이날 가상화폐 비트코인은 24시간 전과 비교해 3.4% 오른 4만2841달러에 거래되고 있다. 이더리움은 6.16%나 상승해 3240달러에 매매되고 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr