반도체 호황에…日 불화수소 수입 3년 만에 다시 늘었다

[아시아경제 정현진 기자] 지난해 반도체 호황에 일본에서 수입하는 반도체 제조용 불화수소 규모가 3년 만에 반등했다. 일본의 수출 규제로 전체 수입량은 크게 줄었지만 2018년 슈퍼사이클 이후 3년 만에 반도체 시황이 크게 개선되면서 제조과정 필수 요소인 불화수소 수요가 늘어난 것으로 풀이된다.

12일 관세청 무역통계에 따르면 일본에서 수입하는 반도체 제조용 불화수소 수입액은 지난해 1~11월 1112만달러(약 133억원)로 전년 대비 18.6% 증가했다. 해외에서 국내로 수입되는 반도체 제조용 불화수소 중 일본이 차지하는 비중도 전년도 12.9%에서 지난해 13.6%로 소폭 확대됐다.

앞서 일본산 반도체 제조용 불화수소 수입 규모는 액수 기준으로 2018년 6686만달러에서 2019년 3634만달러로 반 토막났다. 2019년 8월 일본 정부가 수출 규제 정책을 펼치면서 일본에서 들여오던 고순도 불화수소 수입이 어려워진 것이었다. 이후 2020년에는 수입 규모가 938만달러로 급감했다. 연간 기준으로 1000만달러를 밑돈 건 17년 만이었다.

이같이 국내 수입이 크게 줄었던 일본산 불화수소를 지난해 다시 들여온 이유는 반도체 호황 때문인 것으로 해석된다. 불화수소가 반도체 제조공정에서 불순물을 제거하기 위해 필요한 소재인 만큼 시황에 따라 사용량이 확대될 수밖에 없다. 실제 국내로 수입되는 전체 반도체 제조용 불화수소 규모는 지난해 1~11월 8201만달러로 전년 동기 대비 12.5% 증가했다. 전체 반도체 제조용 불화수소 수입 자체도 2018년 1억5951만달러에서 2020년 7290만달러로 절반 이상 줄었으나 지난해 반등한 것이다.

다만 불화수소의 국산화 비중이 갈수록 늘면서 수입량은 크게 줄어든 상태다. 국내 업체인 솔브레인, SK머티리얼즈, 램테크놀로지, 이앤에프테크놀로지 등이 불화수소 국산화 기술을 발빠르게 개발해 활용할 수 있도록 했다. 여기에 해외에서 국내로 수입되는 불화수소의 국가별 비중도 일본은 2018년 41.9%에서 지난해(1~11월 기준) 13.6%로 줄었지만 중국과 대만의 비중은 같은 기간 17.7%포인트, 8.7%포인트 각각 늘었다.

김경훈 한국무역협회 연구위원은 "일본의 수출규제 이후 국산화가 추진되면서 일본에서 최종적으로 사용하는 고순도 불산을 직접 사오는 비중은 확실히 줄고 중간 원료가 되는 불화수소를 중국 등으로부터 수입해서 국내에서 가공하는 형태로 변화했다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr