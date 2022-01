삼성증권, 업계 첫 퇴직연금 로보어드바이저 '연금S톡' 오픈

[아시아경제 박지환 기자] 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 42,300 전일대비 350 등락률 -0.82% 거래량 162,996 전일가 42,650 2022.01.11 11:14 장중(20분지연) 관련기사 메리츠증권, 증권株 시총 3위 등극작년 꼭지점 찍은 증권株, 올해 실적은 녹록지 않다상장사 경영진들 "물가인상이 가장 큰 걱정" close 이 증권업계 최초로 퇴직연금 로보어드바이저 서비스를 선보인다. 삼성증권은 지난해 비대면 IRP 수수료 무료 선언에 이어 증권업계 최초 퇴직연금 로보어드바이저 서비스를 시작한다고 11일 밝혔다.

삼성증권의 퇴직연금 로보어드바이저 서비스 ‘연금S톡’은 확정기여(DC), 개인형퇴직연금(IRP) 가입자가 자신의 투자성향과 소득, 연령 등을 입력하면 이를 55개 유형으로 세분화해 각 유형에 맞는 펀드들과 각각의 비중을 제시해 주는 서비스다. 현재는 펀드로 구성된 포트폴리오를 제공하고 있지만 조만간 ETF도 추천 상품에 추가해 연금가입자들의 선택 폭을 넓힐 예정이다.

연금S톡은 카카오톡에서 삼성증권을 플러스 친구로 추가하기만 하면 하단메뉴바에서 이용가능한 서비스로 연금S톡이 추가되고 이를 클릭하기만 하면 이용할 수 있다. 삼성증권에 퇴직연금계좌가 있는 고객은 누구나 카카오톡 내에 있는 이 연금S톡의 로보어드바이저를 통해 추천포트폴리오를 제공받고 가입까지 원스톱으로 가능하다. 이후 생애주기별로 제공되는 포트폴리오 조정 알람까지 카카오톡으로 받아볼 수 있다.

삼성증권 연금S톡에서는 고객성향을 연금 MBTI라고 부르는 55개 유형으로 분류한다. 이는 고객의 투자성향, 소득 수준, 연령, 퇴직연금 투자현황, 투자선호도 등을 분석해 결정하게 된다. 각 성향에 따른 포트폴리오에서 추천되는 펀드는 삼성증권 포트폴리오전략팀에서 과거 성과와 운용사의 안정성 등을 기준으로 엄선한 150여개 펀드들로 구성된 연금유니버스로 제한해 장기투자해야 하는 연금 포트폴리오의 신뢰성을 높였다. 추천된 포트폴리오는 로보어드바이저가 월간 성과 보고서를 보내고, 시장 상황과 고객의 생애주기에 맞춰 편드별 추천 편입 비중도 자동으로 조정해 준다. 고객에게 알림톡을 보내는 방식으로 고객이 리밸런싱 타이밍을 놓치지 않도록 밀착 관리도 받을 수 있다.

로보어드바이저가 제공하는 포트폴리오를 시뮬레이션 해본 결과도 의미있게 나타났다. 실제 현재 만 55세의 연소득 7000만원인 적극투자형 고객이 과거 10년간(2012년 1월~2021년 말) 삼성증권 '포트폴리오'에 따라 퇴직연금 상품을 운용했다는 가정하에 수익률을 시뮬레이션 해본 결과 연 환산 수익률은 평균 6.2%(누적 수익률 82.53%)에 달했다. 이는 같은 기간 5.01%로 나타난 코스피 지수의 연 환산 수익률(누적 수익률 63.09%) 대비 1.19%포인트 높은 수준이다.

유정화 삼성증권 연금본부장은 "지난해 말 퇴직연금 고객을 대상으로 진행한 설문에서 DC형과 IRP 가입자 중 각각 91%, 94%에 달하는 응답자가 '퇴직연금 상품 선택에 어려움을 느낀다'고 답했고, 바로 이런 니즈에 대응하기 위해 퇴직연금 로보어드바이저 서비스를 준비한 것"이라고 말했다. 그는 "작년 비대면 IRP수수료 무료 정책에 이어 연금 서비스 만족도 개선에 크게 기여할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr