"숭고한 희생, 헛되지 않도록…." 평택 공사장 화재 순직 소방관 합동 영결식

유족·동료 소방관 200여명 마지막 길 배웅

"뜨겁지 않은 세상에서 편히 쉬시라" 눈물바다

[아시아경제 이관주 기자] 냉동창고 신축 공사장 화재를 진압하는 과정에서 순직한 송탄소방서 119구조대 소속 이형석 소방경(50), 박수동 소방장(31), 조우찬 소방교(25)가 가족과 동료들의 애도 속에 마지막 인사를 나누고 영면했다.

8일 오전 9시30분 경기 평택시 이충문화체육센터에서 이 소방경과 박 소방장, 조 소방교에 대한 영결식이 경기도청장으로 엄수됐다. 유족과 소방 동료 등 200여명은 생전 국민 안전 수호를 위해 헌신한 소방관들을 기리며 눈물을 흘렸다. 이 자리에는 문재인 대통령도 직접 참석했다.

영결식은 고인들에 대한 묵념을 시작으로 장의위원장인 오병권 경기도지사 권한대행의 영결사, 동료 소방관들의 추모 순서로 이어졌다. 오 권한대행은 "또다시 발생한 소방관들의 희생 앞에 마음이 무너진다"며 "세 분의 숭고한 희생이 헛되지 않도록 소방관의 안전을 위해 최선을 다해 노력하겠다"고 말했다.

동료 소방관인 송탄소방서 채준영 소방교는 조사에서 "이형석 팀장님은 저에게 항상 '잘하고 있다'면서 옆에서 무심히 챙겨주시는 존재였다"면서 "지금도 호탕한 목소리로 말씀하시며 저를 향해 엄지손가락을 치켜세워주시는 것만 같다. 그런데 이제 그 모습을 볼 수 없게 됐다"고 슬픔을 감추지 못했다. 그는 또 ""수동이는 정말 착하고 배려심 많은 동생이었다. 부족한 지식으로 뭐든 물어보면 항상 믿음직한 답변을 준 우직한 친구였고, 새내기 우찬이는 가끔 엉뚱한 말과 행동을 하는 사랑스러운 동생이었다"며 "팀장님, 수동아, 우찬아 이제 모든 것을 내려놓고 뜨겁지 않은 세상에서 편히 쉬시라"고 추모했다.

유족과 소방 동료들은 이들의 영정 앞에 헌화하며 마지막 길을 애도했다. 영결식을 마치고 운구행렬이 영결식장을 천천히 빠져나가자 동료들은 일제히 경례를 하며 국민 안전을 위해 목숨을 바친 동료를 외롭지 않게 보냈다. 고인들의 유해는 이날 오후 국립대전현충원에 안장된다.

고인들은 지난 5일 오후 11시46분께 평택 청북읍 소재 냉동창고 신축 공사장 화재 진화에 투입됐다가 순직했다. 1차 진화가 완료된 뒤 건물 내에서 진압 작전을 펼치던 중 불길이 다시 치솟으며 고립돼 결국 빠져나오지 못했다.

화재 원인을 밝히기 위한 경찰 수사에는 속도가 붙고 있다. 경기남부경찰청 수사본부는 전날 화재가 난 건축물 시공사와 감리업체, 하청업체 등 6개 회사 12곳에 수사관들을 보내 9시간가량 압수수색을 진행했다. 이와 함께 소방당국은 건물 안전진단을 실시하고 내부 구조물 일부를 철거했다. 합동감식은 이르면 다음 주 초 진행될 예정이다.

