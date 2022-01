노원구, 방학맞이 어린이 구강보건 교육

2022년1~2월 지역아동돌봄센터인 ‘아이휴센터’와 연계 구강보건교육...아이휴센터 이용 초등학교 저학년 대상 교육 자료 및 구강 교육 키트 제공 · 칫솔질전용 모래시계 만들기, 30일 양치 습관 기록으로 올바른 칫솔질 습관 형성 도움

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 겨울방학을 맞아 어린이 구강보건 교육 ‘노원 이[齒]반짝’ 프로그램을 운영한다.

영구 치열이 자리 잡는 시기인 초등학교 저학년 아이들에게 구강 보건 교육을 실시해 올바른 치아 관리 습관을 기를 수 있도록 돕기 위함이다.

대상은 노원구의 아동돌봄시설인 25개소의 ‘아이휴센터’를 이용하는 초등학교 1~3학년, 겨울방학인 1월부터 2월까지 센터 별로 교육을 진행한다.

먼저 아이들은 교육 영상을 시청하며 칫솔질을 비롯한 구강 관리의 중요성을 배운다. 영상 시청 후에는 준비된 치아 모형으로 올바른 칫솔질 방법을 실습할 수 있다.

다음으로 칫솔질 시 사용할 수 있는 모래시계 만들기 체험이 이어진다. 자신의 치아 모양을 본 딴 그림을 그리고 색칠 하면서 모래시계를 장식한다. 이 과정에서 아이들은 구강 구조를 쉽고 재미있게 익힐 수 있다.

겨울방학 동안 작성할 수 있는 구강건강 실천 기록지도 배부한다. 기록지는 아이들이 칫솔질을 할 때마다 스티커를 붙일 수 있도록 만들었다. 30일 간 꾸준히 기록지를 작성한 아이들에게는 소정의 상품으로 구강 위생 키트를 선물할 예정이다.

자세한 교육 일정 및 관련 문의는 노원구청 의약과로 전화하면 안내 받을 수 있다.

이외도 구는 어르신, 장애인을 비롯한 건강관리 취약계층에게 치아관리 방법을 교육, 전문가 상담을 제공하기 위해 찾아가는 구강보건교육 ‘함께해요, 칫솔질’ 프로그램을 진행하고 있다.

앞으로도 생애 주기별 구강건강 관리방법에 관한 교육 및 홍보활동을 활발히 전개하는 한편 취약계층을 위한 구강 진료 서비스를 확대, 경제적 요인에 따른 구민 간 구강 건강 불평등 현상을 해소해 나갈 방침이다.

오승록 노원구청장은 “이번 교육을 통해 우리 아이들이 올바른 구강 관리 습관을 기를 수 있기를 바란다”면서 “치아 건강은 삶의 질과 직결되는 만큼 앞으로도 구민들의 구강 건강 불평등을 해소하기 위한 다양한 보건 사업을 실시하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr