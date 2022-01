NS홈쇼핑, 임직원 위한 건강관리실 운영

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 본사 건물에 임직원을 대상으로 한 건강관리실을 마련하고, 본격적인 운영에 들어갔다고 7일 밝혔다.

건강관리실에서는 건강검진 결과에 따른 사후관리 및 상담, 체성분 측정기, 혈압기 등 의료기기를 이용한 건강관리 및 상담이 이뤄지며 운동능력, 영양상태 스트레스 등과 관련한 의료 상담도 받아 볼 수 있다. 상비약이 갖춰져 있으며 침상 안정을 취할 수 있도록 침대도 마련했다.

NS홈쇼핑은 건강관리실을 통해 건강한 습관 형성을 독려하는 캠페인과 연중 건강증진 프로그램을 진행할 예정이다. 또한 꾸준한 상담을 통해 축적된 데이터는 향후 임직원의 건강 수준 향상을 위해 작업 환경 및 직무 유형별 맞춤형 근무 현장 조성 시에도 사용할 계획이다.

김해주 NS홈쇼핑 안전보건팀 간호사는 ”앞으로 임직원 건강관리 지원활동과 상담을 통해 얻은 데이터를 직무별 근무환경 개선 시에도 반영하고, 더 건강한 오피스 근무환경을 만드는데 보탬이 되도록 관리해 나가겠다”고 말했다.

