신한銀, 마이데이터 '머니버스' 본격 이행

[아시아경제 이광호 기자]신한은행은 응용프로그램 인터페이스(API)I 방식의 금융 마이데이터 서비스 전면 시행에 따라 신한은행의 마이데이터 서비스인 '머니버스(MoneyVerse)'를 본격 이행한다고 5일 밝혔다.

머니버스는 지난해 12월 1일 시범 서비스 오픈 이후 통합 인증이 가능한 API 방식의 안정적인 서비스 제공을 위해 마이데이터 참여 기관들과 지속적인 데이터 송수신 환경 테스트를 진행해 현재는 120개 금융사로 참여 기관을 확장했다.

또한 신한은행 모바일 애플리케이션(앱) 쏠의 월간 이용자수도 지난 12월 앱 마인더 집계 기준 1000만명을 돌파해 본격 이행하는 머니버스와 시너지 효과가 기대된다.

특히 머니버스가 제공하는 서비스 중 본인의 예상 금융일정, 예상잔액뿐만 아니라 공모주, 아파트 청약, 리셀 할 수 있는 나이키 드로우 일정까지도 보여주는 'MY캘린더'와 카드, 페이, 멤버십 등의 다양한 포인트 현황을 한 눈에 제공해 자투리 자금을 찾을 수 있는 '포인트 모아보기'는 특히 MZ세대들에게 관심이 높다.

신한은행은 머니버스의 본격 이행을 기념해 지난 1일부터 내가 정의하는 모든 게 돈 벌 수 있는 기회가 된다는 '미코노미(me+economy)'의 브랜드 콘셉트로 정호연씨를 모델로 선정, TV광고를 시작했다.

또한 이달 19일부터는 '모든 게 돈이 되는 세상, 자신만의 머니버스'를 주제로 댄스, 랩, 연기, 메이크업 등으로 자유롭게 표현하는 '머니버스 틱톡 챌린지'를 시작한다.

주제를 가장 잘 표현하거나 가장 많은 좋아요를 받은 크리에이터에게는 최우수상 1명(300만원), 우수상 3명(각 100만원), 참가상 100명(각 3만원)을 시상할 계획이며 우수 콘텐츠는 저작권을 구입해 유튜브 광고로 활용, '콘텐츠만 잘 찍어도 돈이 되는 세상'이라는 머니버스의 콘셉트를 이벤트에도 구현한다.

신한은행 관계자는 "신한금융그룹의 '더 쉽고 편안한, 더 새로운 금융' 비전에 발맞춰 머니버스에 들어오기만 하면 누구나 쉽고 편하게 자산관리를 할 수 있도록 서비스 확장에 더욱 더 노력하겠다"고 말했다.

